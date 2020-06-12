"بنك أوف أمريكا" يتوقع انكماش الطلب العالمي على النفط

توقع "بنك أوف أمريكا" انكماش الطلب العالمي على النفط بمقدار 10 ملايين برميل يوميا على أساس سنوي في 2020.

كما توقع بلوغ متوسط الطلب على النفط 98 مليون برميل يوميا في 2021.

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وفي سياق آخر، أظهرت بيانات تدفقات أسبوعية من "بنك أوف أمريكا" أن المستثمرين هرعوا صوب الاستثمار في صناديق الأسهم والسندات، إذ أدت تدابير تحفيز غير مسبوقة لأن تعوض الأسواق العالمية معظم الخسائر التي تكبدتها نتيجة "كوفيد-19".

وأشار بنك الاستثمار إلى أنه في الأسبوع المنتهي في العاشر من يونيو تدفق مبلغ "ضخم" قدره 24.6 مليار دولار إلى السندات بينما تحول 13.8 مليار دولار إلى صناديق الأسهم، وهو أكبر مبلغ في 9 أسابيع.

وشهدت السندات الصادرة عن البلديات دخول تدفقات قياسية بينما سجلت صناديق السندات المصنفة عند درجة جديرة بالاستثمار ثاني أكبر تدفقات على الإطلاق خلال الأسبوع المنتهي في العاشر من يونيو.

وفي غضون ذلك، ارتفع مؤشر "الثور والدب" لـ"بنك أوف أمريكا" من 0.4 إلى 0.9 لكنه يظل قريبا من مستويات تبشر بهبوط شديد.

المصدر: رويترز