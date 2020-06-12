"بلومبرغ": السعودية ستقلص توريداتها من النفط إلى مصاف آسيوية في يوليو

تعتزم السعودية في شهر يوليو المقبل تقليص توريدتها من النفط الخام إلى ما لا يقل عن 3 مصاف في آسيا، حسبما أفادت وكالة "بلومبرغ"، اليوم الجمعة، نقلا عن مصادر لها.

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وأشارت الوكالة إلى أنه بالنسبة لاثنتين من هذه المصافي، سيشكل خفض التوريدات أكثر من 20% من حجم التوريدات المعلن عنها سابقا، أما بالنسبة إلى المصفاة الثالثة فسيزيد هذا القدر.

واتفقت الدول الأعضاء في مجموعة "أوبك +"، خلال لقاء لها، في 6 يونيو، على تمديد خفض إنتاج النفط بالمعدل الحالي (قرابة 9,7 مليون برميل يوميا) حتى نهاية يوليو المقبل، بعد أن كانت هذه الحصة سارية خلال شهري مايو ويونيو فقط.

وتتوقع المجموعة أن هذا التقليص سيسمح بتعجيل عملية إعادة سوق النفط إلى حالتها الطبيعية.

المصدر: تاس