نيجيريا تؤكد أن إنتاجها النفطي "يوفي ويزيد" باتفاق "أوبك+"

قال رئيس شركة النفط الوطنية في نيجيريا اليوم الجمعة، إن إنتاج البلاد اليومي حاليا "يوفي ويزيد" بالمطلوب في تعهداتها بالخفض بموجب اتفاق "أوبك+".

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ولفت رئيس مؤسسة البترول الوطنية النيجيرية ميلي كياري أيضا إلى أنه إذا التزمت جميع الدول المشاركة في الاتفاق، فإنه لن تكون هناك حاجة إلى لتمديد الاتفاق إلى أغسطس.

وقال كياري إن نيجيريا، أكبر مصدر للنفط في أفريقيا، لم تكن تلتزم بشكل تام بتعهداتها للخفض في الشهور السابقة، لكن تخفيضاتها الحالية ستضمن تعويضها ذلك بحلول يوليو.

وقال "يشير إنتاجنا اليومي الفعلي إلى أننا في وضع يفوق مستوى الالتزام".

وكانت نيجيريا أعلنت أنها تعتزم خفض إنتاجها النفطي في الربع الثالث بأكثر مما هو منصوص في صفقة "أوبك+" للتعويض عن الزيادة التي حدثت في مايو الماضي، حينها بلغ إنتاجها فوق الحد المسموح بموجب الصفقة.

وكانت دول مجموعة "أوبك+" قد قررت بوقت سابق تمديد خفض الإنتاج الحالي 9.7 مليون برميل يوميا لمدة شهر آخر حتى نهاية يوليو 2020 لدعم أسواق النفط، التي تعاني من جائحة كورونا.

المصدر: رويترز