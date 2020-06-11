العقود الآجلة للخام الأمريكي تهوي بأكثر من 10%

هوت أسعار النفط اليوم الخميس مع هبوط العقود الآجلة للخام الأمريكي أكثر من 10% إلى أدنى مستوى للجلسة عند 35.54 دولار للبرميل.

إقرأ المزيد

وأظهرت بيانات من إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أن مخزونات النفط الخام الأمريكية ارتفعت على غير المتوقع بمقدار 5.7 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في الخامس من يونيو إلى 538.1 مليون برميل، وهو مستوى قياسي إذ تلقت الواردات الدعم من وصول إمدادات اشترتها شركات تكرير حين أغرقت السعودية السوق بالإمدادات في مارس وأبريل.

وقال محلل السوق جيفري هالي إن تأثير ارتفاع الواردات السعودية على التسعير يجب أن يكون "مؤقتا"، وأضاف "على الرغم من ذلك، وفي الأمد القصير، يبدو أن النفط عرضة لخطر تصحيح نزولي".

المصدر: وكالات