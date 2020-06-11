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تونس تشتري القمح اللين وعلف الشعير في مناقصة

مال وأعمال

تونس تشتري القمح اللين وعلف الشعير في مناقصة
Reuters
تونس تشتري القمح اللين وعلف الشعير في مناقصة
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أفادت تقييمات أولية من متعاملين أوروبيين أن تونس اشترت ما يقدر بنحو 25 ألف طن من قمح الطحين اللين، وحوالي 50 ألف طن من علف الشعير في مناقصة عالمية أغلقت يوم الخميس.

وكان المطلوب في المناقصة حتى 134 ألف طن من قمح الطحين اللين و100 ألف طن من علف الشعير.

وقال متعامل "اعتُبرت الأسعار مغالى فيها وكان الشراء لكميات أصغر من المطلوب في المناقصة".

بلغ سعر شراء القمح اللين 215.90 دولار للطن شاملا تكاليف الشحن على دفعة واحدة من "جلينكور".

وسيأتي الشعير على دفعتين حجم الواحدة 25 ألف طن بسعر 194.89 و196.25 دولار للطن شاملا تكاليف الشحن، وكلتاهما من شركة "غرين كورب".

ويمكن توريد جميع الحبوب من مناشئ خيارية.

المصدر: رويترز

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