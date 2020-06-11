مصر تفتح بعض منتجعاتها أمام السياح الأجانب

قالت الحكومة المصرية في بيان، اليوم الخميس، إنها ستسمح "بالسياحة الوافدة والطيران في المحافظات السياحية الأقل إصابة بفيروس كورونا" اعتبارا من مطلع يوليو المقبل.

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ووافق مجلس الوزراء المصري، على إعفاء السائحين الوافدين على متن رحلات الطيران المباشر إلى المحافظات السياحية، من دفع رسوم التأشيرة السياحية، حتى نهاية الموسم السياحي في 31 أكتوبر المقبل.

وأغلقت مصر مطاراتها في مارس الماضي ضمن إجراءاتها للحد من انتشار الفيروس القاتل.

المصدر: رويترز