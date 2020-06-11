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أكبر المستثمرين الأجانب في العاصمة موسكو

مال وأعمال

أكبر المستثمرين الأجانب في العاصمة موسكو
Sputnik
موسكو
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كشف مسؤول روسي عن أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة في العاصمة الروسية موسكو تجاوزت مطلع العام الجاري مستوى 260 مليار دولار، وفقا لما نقلته وكالة "نوفوستي" اليوم عن المسؤول.

وقال  نائب عمدة موسكو للسياسة الاقتصادية والعلاقات العقارية، فلاديمير أفيموف، إن بيانات البنك المركزي الروسي تشير إلى أن حجم الاستثمار الأجنبي المباشر المتراكم في موسكو بلغ في 1 يناير الماضي 260.2 مليار دولار.

ووفقا للمسؤول فإن هذه الاستثمارات تشكل نصف الاستثمارات الأجنبية في روسيا ككل.

وعن أكبر المستثمرين في العاصمة الروسية، قال إن أكبر الاستثمارات في موسكو جاءت من مستثمرين من ألمانيا وفرنسا وفنلندا وإيطاليا والنمسا والولايات المتحدة.

المصدر: نوفوستي

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