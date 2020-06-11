"أسواق المال" الكويتية تلغي تداولات البورصة أمس

بدأت بورصة الكويت تعاملات اليوم الخميس على تراجع بنسبة 1.1%، بعدما تقرر إلغاء تعاملات أمس الأربعاء واعتبارها كأن لم تكن، وانطلاق تعاملات الخميس وفقا لإغلاقات الثلاثاء الماضي.

وذكرت صحيفة "الراي" الكويتية، أن مؤشر البورصة تراجع بنسبة 1.1% وسط عمليات بيع شملت بعض الأسهم القيادية.

وكانت هيئة أسواق المال الكويتية قد أصدرت في وقت سابق قرارا بإلغاء تداولات البورصة كافة يوم أمس الأربعاء، وانطلاق التعاملات اليوم وفقا لإغلاقات الثلاثاء.

وقالت الهيئة في بيان لها: "لدينا أوسع الصلاحيات وبيان عدم توزيع البنوك لأرباح نقدية جاء من جهة غير ذي اختصاص ولم تراع ساعات التداول وأثره المباشر على توجهات الاستثمار للمتداولين كافة".

وأوضحت أن "إعلان اتحاد المصارف في شأن عدم توزيع أرباح نقدية للبنوك تسبب في إيحاءات مضللة وخلق آثارا بالغة الخطورة على البورصة، مما يوجب على الهيئة التدخل لإستعادة العدالة والشفافية والكفاءة للبورصة واستعادة أوسع الصلاحيات في توفير الحماية للمتعاملين".

وتابعت الهيئة أن "ما يؤكد وجوب تدخلنا لإلغاء تعاملات أمس حفاظا على حقوق المتداولين هو صدور تصريح لمحافظ بنك الكويت المركزي في وقت لاحق لبيان اتحاد المصارف يفيد من خلاله بأن إلغاء التوزيعات أمر اختياري، ومن لا يستخدم قرارات تخفيف المتطلبات الرقابية وحقق أرباحا يمكنه التوزيع للمساهمين، وهذا يخالف ما جاء بإعلان الاتحاد".

المصدر: "الراي"