السعودية: شركة "أرامكو" ترفع أسعار البنزين لشهر يونيو

أعلنت شركة "أرامكو السعودية"، اليوم الأربعاء، عن المراجعة الدورية لأسعار البنزين، موضحة أن أسعار شهر يونيو الحالي ستشهد ارتفاعا طفيفا عما هي عليه الآن.

وبينت عملاق النفط السعودي، أن التسعيرة الجديدة هي على النحو الآتي:

بنزين 91: 0.90 ريال لكل لتر. بنزين 95: 1.08 ريال لكل لتر.

وأشارت إلى أن التعديل في الأسعار يتم وفقًا لإجراءات حوكمة تعديل أسعار منتجات الطاقة والمياه.

وقالت: "الأسعار المحلية للبنزين قابلة للتغيير ارتفاعا وانخفاضا تبعا للتغيرات في أسعار التصدير من المملكة إلى الأسواق العالمية".

وقال وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان، في وقت سابق، إن "تعافي أسواق النفط يتطلب إشراك جميع الأعضاء والتزامهم بعمل ملموس".

وأكد في لقاء مع التلفزيون الجزائري أمس الثلاثاء، أن "تقارب الرؤى بين السعودية وروسيا كان له أثر إيجابي في التوصل إلى تمديد اتفاق خفض الإنتاج بمعدل 9.6 مليون برميل يوميا خلال شهر يوليو المقبل، في الاجتماع الوزاري لدول "أوبك+" السبت الماضي".

وتوقع الوزير السعودي أن يحقق هذا الاتفاق "نتائج إيجابية".

المصدر: "وكالات سعودية"