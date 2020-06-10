فرنسا ترفع تكلفة مواجهة الأزمة إلى 136 مليار يورو

رفعت فرنسا توقعاتها لتكلفة ‭‭‭‬‬إ‭‭‬‬‬جراءات التعامل مع الأزمات لنحو 136 مليار يورو (154.6 مليار دولار) اليوم الأربعاء في ثالث مراجعة للميزانية منذ بداية العام.

وقالت في تحديث للميزانية إنها قدرت التكلفة عند 110 مليارات يورو في أبريل، ولكنها أجرت تعديلا‭‭‭ ‬‬‬ليرتفع المبلغ بعد أخذ تراجع إيرادات الضرائب والإنفاق الإضافي في الحسبان.

وتراجع اقتصاد فرنسا بعد أزمة كورونا والإجراءات التي تم اتخاذها لمكافحة انتشار الفيروس.

المصدر: "رويترز"