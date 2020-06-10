"بلومبرغ": التضخم في مصر عند أدنى مستوى في 6 أشهر

ذكرت وكالة "بلومبرغ" أن التضخم في المدن المصرية تباطأ الشهر الماضي إلى أدنى مستوى له منذ نوفمبر الماضي، في وقت تكافح فيه الحكومة لمواجهة التداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا.

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وأشارت الوكالة إلى أن معدلات التضخم انخفضت في مايو الماضي إلى 4.7%، ما هو دون المستوى الذي يستهدفه البنك المركزي المصري، والبالغ 9%.

وأوضحت أن العامل الأساسي المحفز للتباطؤ هو انخفاض تكاليف الأغذية والمشروبات، وهو أكبر مكون فردي في سلة التضخم.

وتراجعت أسعار المواد الغذائية في المدن المصرية الشهر الماضي بنسبة 0.7% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وسجلت انخفاضا بنسبة 0.4% على أساس شهري.

وتواجه مصر تداعيات اقتصادية صعبة جراء انتشار فيروس كورونا المستجد، الذي تسبب في توقف قطاع السياحة الحيوي وتدفقات النقد الأجنبي، حيث دفع السلطات لإغلاق المطارات وتقييد عمل المطاعم والمتاجر وفرض حظر تجول ليلي.

المصدر: "بلومبرغ"