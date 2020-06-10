 
مباشر

"بلومبرغ": التضخم في مصر عند أدنى مستوى في 6 أشهر

مال وأعمال

Reuters
صورة تعبيرية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/o2iq

ذكرت وكالة "بلومبرغ" أن التضخم في المدن المصرية تباطأ الشهر الماضي إلى أدنى مستوى له منذ نوفمبر الماضي، في وقت تكافح فيه الحكومة لمواجهة التداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا.

إقرأ المزيد
مصر.. تراجع معدلات التضخم
مصر.. تراجع معدلات التضخم

وأشارت الوكالة إلى أن معدلات التضخم انخفضت في مايو الماضي إلى 4.7%، ما هو دون المستوى الذي يستهدفه البنك المركزي المصري، والبالغ 9%.

وأوضحت أن العامل الأساسي المحفز للتباطؤ هو انخفاض تكاليف الأغذية والمشروبات، وهو أكبر مكون فردي في سلة التضخم.

وتراجعت أسعار المواد الغذائية في المدن المصرية الشهر الماضي بنسبة 0.7% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وسجلت انخفاضا بنسبة 0.4% على أساس شهري.

وتواجه مصر تداعيات اقتصادية صعبة جراء انتشار فيروس كورونا المستجد، الذي تسبب في توقف قطاع السياحة الحيوي وتدفقات النقد الأجنبي، حيث دفع السلطات لإغلاق المطارات وتقييد عمل المطاعم والمتاجر وفرض حظر تجول ليلي.

المصدر: "بلومبرغ"

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا