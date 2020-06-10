وكالة الطاقة الدولية: روسيا ستصبح ثاني أكبر محرك لنمو سوق الغاز الطبيعي في العالم

تتوقع وكالة الطاقة الدولية أن تصبح روسيا ثاني أكبر محرك لنمو سوق الغاز الطبيعي في العالم، كذلك تتوقع أن الطلب العالمي عليه يتجه صوب تسجيل أكبر تراجع سنوي على الإطلاق.

وقال خبراء الوكالة، في تقرير نشر اليوم الأربعاء، إن حصة روسيا من نمو إنتاج الغاز العالمي في الفترة حتى عام 2025 ستكون 20%.

ووفقا للتقرير ستشغل الولايات المتحدة المرتبة الأولى، لأن إنتاجها السنوي سيزداد سنويا بنسبة 1.2% ويتجاوز تريليون متر مكعب سنويا.

وتوقع الخبراء حدوث تراجع في الطلب على الغاز في عام 2020 ​​بنسبة 4%، وسيكون ذلك أكبر أزمة في تاريخ هذا القطاع، وذلك بفعل أزمة كورونا وشتاء معتدل الحرارة في نصف الكرة الأرضية الشمالي.

وشهدت أسواق الغاز العالمية الكبيرة تراجع الأسعار إلى مستويات قياسية منخفضة، إذ تعثر الطلب بفعل إجراءات العزل العام المطبقة لمكافحة جائحة كورونا، وتراجع الإنتاج الصناعي.

ووفقا للتقرير، سيبدأ الطلب على الغاز في التعافي بالفعل في عام 2021، بسبب انخفاض الأسعار واستئناف النشاط الاقتصادي، وسينمو الطلب بشكل مطرد بنسبة 1.5% حتى عام 2025.

ويرى الخبراء، أن الطلب على الغاز في الصناعة، سيكون كبيرا، وقد تبلغ الزيادة في الطلب حوالي 40%. وسينمو الطلب على الغاز في الصين، بوتيرة عالية وأسرع مما هو عليه في الدول الأخرى، بمتوسط ​​نمو يبلغ 130 مليار متر مكعب في السنة.

وقال المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية فاتح بيرول بهذا الصدد، إنه "من المتوقع تعافي الطلب العالمي على الغاز بشكل تدريجي في العامين المقبلين، لكن هذا لا يعني أنه سيعود سريعا إلى الوضع المعتاد".

وأضاف "سيكون لأزمة كوفيد-19 أثر دائم على تطورات السوق مستقبلا حيث تثبط معدلات النمو وتعزز الضبابية".

المصدر: وكالات