 
مباشر

تقرير: روسيا ضمن الدول الخمس الأولى ذات الاقتصاد المواتي للخروج من الوباء

مال وأعمال

تقرير: روسيا ضمن الدول الخمس الأولى ذات الاقتصاد المواتي للخروج من الوباء
Sputnik
تقرير: روسيا ضمن الدول الخمس الأولى ذات الاقتصاد المواتي للخروج من الوباء
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/o2fq

صُنف الاقتصاد الروسي ضمن أكبر خمس دول في العالم التي تمتلك إمكانات لتجاوز التداعيات الاقتصادية لأزمة كورونا، وذلك بحسب تقرير صدر عن معهد الاقتصاد والسلام (IEP).

إقرأ المزيد
"سبيربنك": الاقتصاد الروسي سيتخطى آثار كورونا بشكل أفضل من أوروبا وأمريكا

ونقلت صحيفة "إزفيستيا" عن التقرير أن الاقتصاد الروسي يمتلك أربعة عوامل أساسية تساعده على ذلك وهي: ديون حكومية عامة صغيرة، يمكن من خلالها اقتراض الأموال للتخفيف من الانكماش الاقتصادي، وانخفاض معدل البطالة الذي سيسمح بإعادة توزيع الموظفين وإعادة التدريب الفعال، وإمكانية زيادة في الضرائب لتغطية عجز الميزانية، بالإضافة إلى ذلك سيساعد الاعتماد الضعيف على التجارة الدولية في التصدي للركود اللاحق المحتمل والتعامل مع الخلل في الخدمات اللوجستية.

وقال رئيس معهد الاقتصاد والسلام ستيف كيليليا، للصحيفة، إن العالم سيحتاج إلى خمس سنوات لإعادة الاقتصاد إلى مستوى 2019.

وأشار إلى أن القائمة المذكورة، تضم أيضا إندونيسيا والصين والمكسيك وأستراليا.

يشار إلى أن معهد الاقتصاد والسلام (IEP) هو مركز دولي للتنمية الاقتصادية ومقره في سيدني.

المصدر: "تاس"

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا