استقالة رئيس CrossFit بسبب تعليق على "تويتر" حول فلويد

استقال جريج غلاسمان، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة CrossFit، وهي شركة استشارية للياقة البدنية، من منصبه بعد أن أثار تعليقه الهزلي على "تويتر" عن جورج فلويد موجة عارمة من السخط.

وجاء في بيان نشر على الموقع الرسمي للشركة أمس الثلاثاء: "أستقيل من منصب الرئيس التنفيذي لشركة CrossFit Inc. وقررت التقاعد. يوم السبت تسببت بإثارة نزاع وخلاف في أوساط CrossFit وقمت بالإساءة عن غير قصد، للعديد من أعضائها. منذ أن أسست CrossFit قبل 20 عاما، أصبحت أكبر شبكة في العالم للصالات الرياضية. لا أستطيع السماح بأن يعيق تصرفي هذا، عمل المقر والمؤسسات الفرعية".

في وقت سابق، كتب غلاسمان في تغريدته، التي أثارت الضجة: "إنها FLOYD-19". ردا على تغريدة تقول إن العنصرية باتت مشكلة للرعاية الصحية الاجتماعية العامة.

ووفقا لوكالة "بلومبرغ"، ذكرت شركة "ريبوك" الأمريكية سابقا، أنها تعتزم إنهاء تعاونها مع "كروس فيت"، في ضوء الأحداث الأخيرة.

المصدر: تاس