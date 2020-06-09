بينهم مصري.. 7 أسماء تتنافس على رئاسة منظمة التجارة العالمية

يتنافس 7 مرشحين غالبيتهم من إفريقيا، على شغل منصب رئيس منظمة التجارة العالمية بعدما قرر مديرها الحالي البرازيلي روبرتو ازيفيدو، مغادرة منصبه قبل عام من انتهاء ولايته.

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وفتحت المنظمة مطلع هذا الأسبوع باب الترشح لمدة شهر واحد، حيث من المقرر أن يغادر ازيفيدو منصبه في الـ31 من أغسطس المقبل، وتناولت تقارير إعلامية أسماء شخصيات إفريقية وأوروبية لشغل منصب رئيس المنظمة.

والمرشحون هم حتى الآن: نجوزي أوكونجو إيويالا من نيجيريا رئيسة مجلس إدارة التحالف العالمي للقاحات "جافي"، إلوي لورو من بنين سفير لدى الأمم المتحدة ومنظمة التجارة العالمية، عبد الحميد ممدوح من مصر وهو كبير المستشارين في مكتب المحاماة الدولي في جنيف، أمينة محمد وزيرة الرياضة والثقافة في كينيا، أرانتشا غونثاليث لايا من إسبانيا وزيرة خارجية إسبانيا، فيل هوغان من أيرلندا مفوض التجارة الأوروبية، بيتر ماندلسون من بريطانيا رئيس شركة الاستشارات الاستراتيجية "غلوبال كاونسيل".

يأتي ذلك، في وقت يواجه فيه الاقتصاد العالمي أضرارا هائلة جراء جائحة فيروس كورونا.

المصدر: وكالات