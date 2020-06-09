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الطاقة الأمريكية تزيد توقعاتها بشأن أسعار خام "برنت" لـ2020 بنسبة 11.4%

مال وأعمال

الطاقة الأمريكية تزيد توقعاتها بشأن أسعار خام
Reuters
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زادت وزارة الطاقة الأمريكية توقعاتها بشأن أسعار خام "برنت" للعام 2020 بنسبة 11.4%، لتصل إلى 38.02 دولار للبرميل.

وتوقعت إدارة معلومات الطاقة التابعة لوزارة الطاقة الأمريكية في أحدث تقاريرها، أن يستقر سعر "برنت" عام 2021 عند مستوى 47.88 دولار للبرميل.

كما توقعت انخفاضا في إنتاج النفط على أساس يومي في الولايات المتحدة في العامين الجاري والقادم إلى 11.56 مليون برميل (-1.11%) و10.84 مليون برميل (-0.55%) على التوالي.

المصدر: تاس

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