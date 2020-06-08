تركيا بصدد الحصول على تراخيص للتنقيب عن النفط والغاز في ليبيا

أعلن وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي فاتح دونماز، أن بلاده تقدمت بطلبات للحصول على تراخيص للتنقيب عن النفط وإنتاجه في ليبيا، في إطار الاتفاقية الموقعة بين البلدين.

وأوضح دونماز في مقابلة تلفزيونية الاثنين، أنه تم تحديد 7 مناطق للحصول على تراخيص التنقيب عن النفط فيها، مشيرا أن عملية التثبيت والإعلان ستستمر لمدة 3 أشهر.

وأضاف أنه خلال هذه الفترة سيتم البدء بأنشطة التنقيب، بعد تحليل البيانات من قبل مؤسسة البترول التركية.

وأشار أن سفينة التنقيب التركية "ياووز" أنهت ست عمليات حفر في شرق البحر الأبيض المتوسط حتى الآن، وأن العملية السابعة جارية في موقع "سلجوقلو-1".

وذكر الوزير أن "زعيمي تركيا وليبيا عبرا عن رغبتهما في زيادة التعاون الثنائي في مجال التنقيب عن الغاز والنفط".

وأضاف أن مؤسسة البترول التركية أصبحت لاعبا قويا في استكشاف النفط وإنتاجه في المنطقة، لافتا إلى وجود مفاوضات مستمرة للعمل مع الجزائر بدأت قبل وباء فيروس كورونا.

المصدر: "الأناضول"