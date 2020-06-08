بوتين يقرّ إعفاءات ضريبية تشمل قطاع الأعمال الحرة

وقع الرئيس فلاديمير بوتين على قانون للإعفاءات الضريبية لدعم المواطنين والشركات والمنظمات الاجتماعية غير الربحية، في إطار إجراءات الدعم الاقتصادي للحد من آثار جائحة كورونا.

وتشمل هذه الإجراءات، إعفاء ضريبيا عن الربع الثاني من 2020 لقطاع الأعمال الصغرى والمتوسطة بين القطاعات التي تضررت بسبب الجائحة.

وتعفي هذه الإجراءات كذلك من تسديد ضريبة الدخل للأفراد على الموارد المالية ذات الطابع التحفيزي والعمل في ظروف خاصة، والعبء الإضافي على المشاركين في مواجهة آثار الجائحة.

كما تشمل الإجراءات الجهات العاملة في قطاع الخدمات الاجتماعية، والأطباء والأخصائيين الاجتماعيين.

وبالنسبة للعاملين لحسابهم الخاص يتم إرجاع الضريبة التي يدفعونها على الدخل المهني لعام 2019.

المصدر: نوفوستي