شحن أكبر صفقة عربات سكك حديدية بين مصر وروسيا (صورة)

نشرت السفارة الروسية في مصر، أول صورة للحظة شحن صفقة عربات السكك الحديدية الموقعة بين مصر وشركة "ترانس ماش هولدينغ" الروسية الهنغارية.

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وقام مصنع "تفير" الروسي لصناعة عربات القطارات بتصنيع الدفعة الأولى من عربات السكك الحديدية المتطورة التي ستصل مصر في نهاية شهر يونيو الجاري.

وتنص الاتفاقية على تصنيع وتوريد 1300 عربة ركاب من موديلات مختلفة من الفئات 1 و 2 و 3. ويلعب مصنع "تفير" الدور الرئيسي في تنفيذ هذا العقد.

تم تصميم العربات لحمل 88 راكبا، بالإضافة إلى تطويرها وفقا للمواصفات الفنية للعميل خصيصا للسكك الحديدية الوطنية المصرية.

وتنقل العربات إلى مصر عن طريق البحر، من ميناء سان بطرسبورغ ، حيث سيتم تحميلها على متن سفينة وإرسالها إلى الإسكندرية.

المصدر: RT