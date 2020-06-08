الأمير أندرو يعرض شاليها سويسريا فاخرا للبيع

ذكرت صحيفة "ديلي ميل" أن الأمير البريطاني أندرو دوق يورك نجل الملكة إليزابيث الثانية، وطليقته سارة فيرغسون، اضطرا لعرض شاليه سويسري فاخر اشترياه قبل سنوات ولم يسددا ثمنه، للبيع.

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ويقع الشاليه الذي اشترياه في 2014 بقرض قيمته 18.3 مليون جنيه إسترليني، في منتجع "فيربييه" الجبلي للتزلج في جنوب غرب سويسرا.

لكن الأمير أندرو وزوجته السابقة لم يستطيعا تسديد الثمن الكامل للشاليه، حيث بلغ حجم الديون غير المسددة 6.7 مليون جنيه إسترليني.

ورفعت المالكة السابقة للشاليه دعوى قضائية ضد الأمير وطليقته لتحصيل كامل المبلغ.

AFP

ورجح مصدر مقرب من الأمير أندرو أن يتم بيع الشاليه بسعر مخفض، مضيفا أن الأمير يريد أن يسدد ديونه لمالكة المنزل السابقة في أسرع وقت.

يذكر أن الأمير أندرو وهو الابن الثاني للملكة إليزابيث، اضطر للتخلي عن كافة مهامه الملكية على خلفية فضيحة علاقته برجل الأعمال الأمريكي المدان بالاتجار بالقاصرات والدعارة، جيفري أبستين.

المصدر: "ديلي ميل"