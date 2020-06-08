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وزيرا الطاقة الروسي والسعودي يعقدان مؤتمرا صحفيا بشأن سوق النفط

مال وأعمال

وزيرا الطاقة الروسي والسعودي يعقدان مؤتمرا صحفيا بشأن سوق النفط
Reuters
صورة من الأرشيف - وزيرا الطاقة الروسي والسعودي
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يعقد وزيرا الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك والسعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان، اليوم الاثنين، مؤتمرا صحفيا عبر الفيديو بشأن قرار مجموعة "أوبك+" تمديد تخفيضات الإنتاج لشهر إضافي.

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كذلك سيشارك في المؤتمر الأمين العام لمنظمة "أوبك" محمد بوركينو، وسيعقد بحلول الساعة 13:00 بتوقيت موسكو.

وكانت دول مجموعة "أوبك+"، التي تقودها روسيا والسعودية، قد قررت السبت الماضي تمديد تخفيضات الإنتاج الحالية (9.7 مليون برميل يوميا) لشهر إضافي حتى نهاية يوليو 2020.

وتعد روسيا والسعودية من أبرز منتجي النفط في العالم، وسيراقب المستثمرون المؤتمر عن كثب للاستشفاف على توجه استراتيجية مجموعة "أوبك+".

المصدر: "تاس"

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