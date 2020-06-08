"أرامكو" سترفع في يوليو سعر نفط Arab Light إلى أقصى حد خلال 20 عاما

قالت شركة "أرامكو" الحكومية السعودية، إنها سترفع في يوليو المقبل، أسعار جميع أنواع النفط، للمشترين من جميع المناطق.

وأضافت، أن أكبر زيادة في السعر، ستبلغ 5.6 - 7.3 دولار للبرميل، وستخص العملاء الآسيويين، أكبر سوق إقليمية للشركة.

وأفادت وكالة "بلومبرغ"، بأن سعر النفط العربي الخفيف للعملاء الآسيويين سيرتفع في يوليو بمقدار 6.1 دولار للبرميل، وهو أعلى ارتفاع منذ 20 عاما.

وتظهر الزيادات السعرية الحادة، أن السعودية تستخدم كل الأدوات المتاحة لديها، لإنعاش سوق النفط بعدما هوت الأسعار في أبريل الماضي.

وقالت "بلومبرغ"، إن الرياض، كمحدد رئيسي لأسعار النفط في الشرق الأوسط، قد تدفع بزيادة الأسعار هذه، بعض منتجي النفط الآخرين، لزيادة أسعارهم الرسمية.

المصدر: وكالات