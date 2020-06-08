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صحيفة: بريطانيا تخطط للتضييق على شركات أجنبية "قد تهدد الأمن القومي"

مال وأعمال

صحيفة: بريطانيا تخطط للتضييق على شركات أجنبية
AFP JESSICA TAYLOR
رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون
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أفادت صحيفة "التايمز" بأن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون يستعد للإعلان عن قوانين صارمة تهدف لمنع عمليات شراء " تهدد الأمن القومي"، تجريها شركات أجنبية.

وتأتي هذه الخطوة في ظل القلق البريطاني المتنامي من نفوذ الصين.

وذكرت الصحيفة أن جونسون يسعى لسن قوانين تلزم الشركات بالتبليغ عن عمليات الشراء والاستحواذ التي قد تشكل خطرا على الأمن، وستضم هذه القوانين عقوبات جنائية.

ووفقا للصحيفة، فإن الشركات التي لا تبلغ عن عمليات الشراء المذكورة أو تتجاهل الشروط المفروضة من قبل الحكومة، قد تعرض رؤساءها للسجن أو الإقصاء أو الغرامات.

المصدر: "رويترز"

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