ارتفاع العجز التجاري في الجزائر مع انخفاض عائدات الطاقة

أعلنت الحكومة الجزائرية، أن عائدات النفط والغاز انخفضت بنسبة 26% تقريبا في الربع الأول من 2020، مما رفع العجز التجاري إلى أكثر من 26 بالمئة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وأظهرت بيانات الجمارك الوطنية، أن قيمة صادرات النفط والغاز للربع الأول من العام الجاري والتي تشكل 92.40 بالمئة من إجمالي المبيعات الخارجية الجزائرية، بلغت 7.04 مليار دولار، مسجلة انخفاضا عن 9.48 مليار دولار في الأشهر الثلاثة الأولى من العام الماضي.

وأدى ذلك إلى زيادة العجز التجاري إلى 1.50 مليار دولار مقابل 1.19 مليار خلال الربع الأول من العام الماضي.

المصدر: رويترز