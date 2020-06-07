تراجع قيمة صادرات النفط السعودية بمقدار 11 مليار دولار في الربع الأول

أظهرت بيانات رسمية، اليوم الأحد، تراجع قيمة صادرات النفط السعودية بنسبة 21.9 % على أساس سنوي، في الربع الأول من العام لتصل إلى 40 مليار دولار.

وتعادل قيمة هذا الانخفاض، حوالي 11 مليار دولار.

وتراجعت أسعار خام برنت أكثر من 60 بالمئة في نفس الفترة التي شهدت جائحة فيروس كورونا المستجد، وحرب أسعار بين السعودية وروسيا أعقبت انهيار محادثات في مارس بشأن المزيد من تخفيضات الإنتاج.

المصدر: رويترز