أكبر عملية شراء أنابيب في تاريخ "غازبروم" بقيمة 100 مليار روبل

أعلنت شركة "غازبروم إنفست"، عن أكبر عملية شراء للأنابيب ذات القطر الكبير في تاريخ نشاط شركة غازبروم، خلال صفقة واحدة، سيتم بموجبها شراء أنابيب بقيمة تبلغ حوالي 100 مليار روبل.

والحديث يدور، عن توريد 1.279 مليون طن من الأنابيب خلال عامي 2021 و 2022. والحد الأقصى لقيمة الصفقة، 98.402 مليار روبل. وتم تحديد الموعد النهائي لتحديد نتائج المناقصة، في 16 يونيو (لكن هذا التاريخ قابل للتغيير).

يبلغ متوسط ​​سعر الطن الواحد من الأنابيب ذات القطر الكبير، في المناقصة الجديدة، مستوى 76.934 ألف روبل للطن، وهو على مستوى متوسط ​​مشتريات الأنابيب هذا العام. وسيتوجب تسليم الأنابيب، في قواعد "غازبروم إنفست" في أوختا، وبوجورسلان، وريزدفيان، ورومانوفو.

المصدر: إنترفاكس