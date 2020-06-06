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وزير الطاقة الإماراتي يشكر روسيا والسعودية على تمديد اتفاق "أوبك+"

مال وأعمال

وزير الطاقة الإماراتي يشكر روسيا والسعودية على تمديد اتفاق
Reuters WALEED ALI
وزير الطاقة الإماراتي سهيل المزروعي
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أعرب وزير الطاقة الإماراتي سهيل المزروعي عن شكره لنظيريه الروسي ألكسندر نوفاك، والسعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان على الجهود التي بذلت لتمديد اتفاق "أوبك+" لخفض إنتاج النفط.

وكتب على "تويتر" عقب التوصل للاتفاق اليوم السبت: "كل الشكر والتقدير للمملكة العربية السعودية الشقيقة ولصاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود وزير الطاقة على جهود المملكة وجهود سموه في إنجاز هذا الاتفاق".

وأضاف: "كما وأشكر معالي ألكسندر نوفاك وزير الطاقة الروسي الذي يتشارك مع سمو الأمير في رئاسة OPEC+".

وأكد أنه تم الاتفاق بالإجماع على تمديد الاتفاق الحالي لخفض الإنتاج 9.7 مليون برميل يوميا حتى نهاية يوليو المقبل مع تعويض أي كميات لم تخفض من قبل الدول في مايو، واصفا الاتفاق بأنه "قرار شجاع وجهد جماعي يستحق الإشادة من جميع الدول المنتجة المشاركة".

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من جهتها، أعلنت مستشارة وزير الطاقة الأذربيجاني في حديث لوكالة "إنترفاكس" أن الدول الأعضاء في "أوبك" ستقلص إنتاجها بواقع 6.084 مليون برميل في اليوم، والدول غير الأعضاء في المنظمة بـ3.616 مليون برميل.

وأشارت إلى أن السعودية والإمارات والكويت وسلطنة عمان ستقلص الإنتاج إضافيا بـ1.2 مليون برميل في شهر يوليو.

المصدر: RT+وكالات

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