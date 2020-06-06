موسكو: أبريل كان أسوأ شهر في تاريخ سوق النفط

أكد وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك، أن سوق النفط العالمية بدأت بالانتعاش بعدما مرت بأسوأ مراحلها خلال أبريل الماضي.

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وقال نوفاك في كلمة ألقاها خلال اجتماع وزاري لدول مجموعة "أوبك+" اليوم السبت: "كان أبريل 2020 أسوأ شهر لسوق النفط، لكن التخفيف التدريجي لإجراءات الحجر الصحي والانتعاش الجزئي للاقتصاد أدى إلى أن الطلب على النفط بدأ بالتعافي. نرى تأثيرا إيجابيا نجم عن إجراءاتنا المشتركة لخفض الإنتاج".

وشدد نوفاك على أن السوق النفطية لا تزال في حالة هشة وتحتاج للدعم، داعيا الدول الموقعة على اتفاق تمديد الخفض إلى الالتزام التام بحصتها في التخفيض.

وأشاد نوفاك بصفقة خفض الإنتاج قائلا: "أود أن أشكر جميع المشاركين في الاجتماع الوزاري لأوبك+ الذي عقد في الأول والتاسع من أبريل على القرارات البناءة التي اتخذت وعلى التدابير المشتركة التي سمحت لنا بتجنب العواقب الخطيرة لأكبر انهيار لأسعار النفط العالمية في التاريخ"​​

المصدر: وكالات