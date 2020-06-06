مندوب في "أوبك" يرجح تمديد اتفاق خفض الإنتاج شهرا واحدا

أكد مندوب في منظمة "أوبك" أن الدول الأعضاء فيها والدول الموقعة على اتفاق "أوبك+" ستتفق في اجتماعاتها اليوم السبت "على الأرجح"، على تمديد اتفاق خفض إنتاج النفط شهرا واحدا.

ونقلت وكالة "رويترز" عن هذا المندوب الذي طلب عدم ذكر اسمه: "على الأرجح سيسفر اجتماع اليوم عن تمديد الاتفاق لمدة شهر واحد فقط. هذا هو التوجه العام داخل أوبك+".

وتعقد منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" وحلفاؤها من خارج المنظمة، اليوم السبت، اجتماعا على مستوى الوزراء لبحث تمديد اتفاقها حول خفض الإنتاج النفطي بعد شهر يونيو وإبقائه في الحدود القائمة وهي 9.7 مليون برميل يوميا.

ومن المقرر أن يجتمع أعضاء "أوبك" في الساعة 12.00 بتوقيت غرينتش، لتجري مجموعة "أوبك+" مباحثاتها في الساعة 14.00 بتوقيت غرينتش.

سبق وذكرت وكالة "تاس" نقلا عن مصدر آخر، أن روسيا والسعودية اتفقتا بالفعل على تمديد الاتفاق لمدة شهر على الأقل.

المصدر: وكالات