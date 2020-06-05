صعود النفط 5% مدعوما بانخفاض البطالة الأمريكية وآمال اجتماع أوبك+

ارتفعت أسعار النفط اليوم الجمعة، بعد هبوط لم يكن متوقعا لمعدل البطالة الأمريكي في مايو، وقرار أوبك+ الاجتماع غدا السبت لتمديد فترة خفض الإنتاج.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 2.31 دولار، أي ما يعادل 5.8 بالمئة إلى 42.30 دولار للبرميل بزيادة أسبوعية 19.2 بالمئة.

وصعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بمقدار 2.14 دولار، أو 5.7 بالمئة، إلى 39.55 دولار للبرميل بزيادة أسبوعية 10.7 بالمئة.

وربح خام برنت 17 بالمئة منذ 29 مايو، ليبلغ ذروة ثلاثة أشهر، ويكون في نطاق أكثر راحة بالنسبة لمنتجين مثل روسيا.

وزاد العقد لأكثر من ضعفين منذ انهياره إلى مستوى متدن عند 15.98 دولار للبرميل في 22 أبريل وارتفع غرب تكساس الوسيط 11 بالمئة.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة العمل الأمريكية عن انخفاض مفاجئ في معدل البطالة إلى 13.3 بالمئة الشهر الماضي من 14.7 في أبريل.

المصدر: رويترز