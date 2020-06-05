الولايات المتحدة.. انخفاض معدل البطالة لأدنى من المتوقع في مايو

أعلنت وزارة العمل الأمريكية اليوم الجمعة، أن معدل البطالة في الولايات المتحدة انخفض على غير المتوقع في مايو الماضي، وأن تسريح الموظفين انحسر.

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وأظهر تقرير الوظائف الشهري لوزارة العمل، أن معدل البطالة تراجع إلى 13.3 بالمئة الشهر الماضي من 14.7 بالمئة في أبريل الماضي.

وارتفعت الوظائف في القطاعات غير الزراعية بالولايات المتحدة بمقدار 2.509 مليون وظيفة، بعد تراجع قياسي قدره 20.687 مليون في أبريل الماضي.

وكان الخبراء توقعوا أن يقفز معدل البطالة إلى 19.8 بالمئة في مايو الماضي من 14.7 بالمئة في أبريل، وأن ينخفض عدد الوظائف في القطاعات غير الزراعية في مايو الماضي بمقدار ثمانية ملايين وظيفة.

المصدر: "رويترز"