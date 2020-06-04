تقرير يكشف زيادة ثروات مليارديرات أمريكا بنصف تريليون دولار خلال جائحة كورونا

أفاد تقرير نشره معهد الدراسات السياسية الأمريكي، بأن ثروات مليارديرات الولايات المتحدة قفزت بما يعادل نصف تريليون دولار منذ بداية جائحة "كوفيد-19" في البلاد.

وأوضح التقرير أن أموال هؤلاء الأثرياء، وبينهم جيف بيزوس مؤسس شركة "أمازون" ومارك زوكربرغ مؤسس شركة "فيسبوك"، قفزت مجتمعة بنسبة تتجاوز 19 بالمئة.

وأضاف أنه منذ 18 مارس وعلى مدى 11 أسبوعا حين بدأت إجراءات العزل العام في الولايات المتحدة، زادت ثروات أغنى الأثرياء في الولايات المتحدة بما يتجاوز 565 مليار دولار، فيما تقدم 42.6 مليون عامل بطلبات للحصول على إعانات البطالة.

وقال تشوك كولينز، وهو أحد المشاركين في كتابة التقرير: "هذه الإحصاءات تذكرنا بأننا منقسمون اقتصاديا وعرقيا أكثر من أي وقت مضى".

وعلى مدى 11 أسبوعا، زادت ثروة بيزوس بنحو 36.2 مليار دولار فيما زادت ثروة زوكربرغ بنحو 30.1 مليار دولار كما ارتفع صافي ثروة إلون موسك الرئيس التنفيذي لشركة "تسلا"، بنحو 14.1 مليار دولار.

وكشف التقرير أيضا أن ثروات مليارديرات الولايات المتحدة قفزت 79 مليار دولار خلال الأيام السبعة الماضية.

المصدر: "رويترز"