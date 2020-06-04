أبوظبي تستثمر أكثر من مليار دولار في شركة رقمية هندية

أعلن مكتب أبوظبي الإعلامي في بيان على "تويتر"، أن شركة "مبادلة"، وهي صندوق تابع لحكومة أبوظبي، ستستثمر 4.4 مليار درهم (1.2 مليار دولار) في الشركة الرقمية الهندية "جيو بلاتفورمز".

وأشار البيان، إلى أن "مبادلة" ستستثمر المبلغ في منصة الجيل القادم من التكنولوجيا، التي تركز على توفير خدمات رقمية عالية الجودة بأسعار مناسبة في مختلف أنحاء الهند، حيث توفر خدماتها لأكثر من 388 مليون مشترك".

وأضاف: "ستحصل مبادلة مقابل هذا الاستثمار على حصة قدرها 1.85% في منصة جيو بلاتفورمز، المملوكة بالكامل لشركة ريلاينس اندستريز".

وبهذا الاستثمار تكون جيو بلاتفورمز قد جمعت 43 مليار درهم (11.6 مليار دولار) من نخبة من أبرز المستثمرين العالميين في مجال التكنولوجيا والنمو، ومن بينهم فيسبوك، وسيلفر ليك، وفيستا إكويتي بارتنرز، وجنرال أتلانتك، وكيه كيه آر، ومبادلة، وذلك في أقل من ستة أسابيع. — مكتب أبوظبي الإعلامي (@admediaoffice) June 4, 2020

وأكد البيان على أن "الاستثمار يأتي في إطار حرص مبادلة، على الدخول في شراكات من أجل المساهمة في تنويع اقتصاد أبوظبي وتكامله مع الاقتصاد العالمي، وذلك عبر القطاعات التي تقود النمو العالمي وتساهم في الحد من التحديات الكبرى التي تواجه العالم، لاسيما تكنولوجيا المعلومات والاتصالات".

خالد القبيسي الرئيس التنفيذي لقطاع صناعة الطيران والطاقة النظيفة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات يتحدث عن أهمية إعلان "مبادلة" الاستثمار في "جيو بلاتفورمز"، الذي يتماشى مع استراتيجية وحدة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. pic.twitter.com/HInhrP1CNo — مكتب أبوظبي الإعلامي (@admediaoffice) June 4, 2020

وجمعت الشركة الهندية بهذا الاستثمار، 43 مليار درهم (11.6 مليار دولار) من نخبة من أبرز المستثمرين العالميين في مجال التكنولوجيا والنمو، وبينهم "فيسبوك"، و"سيلفر ليك"، و"فيستا إكويتي بارتنرز"، و"جنرال أتلانتك"، و"كيه كيه آر"، و"مبادلة" في أقل من 6 أسابيع.

المصدر: "مكتب أبو ظبي الإعلامي – تويتر + رويترز"