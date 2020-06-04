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أبوظبي تستثمر أكثر من مليار دولار في شركة رقمية هندية

مال وأعمال

أبوظبي تستثمر أكثر من مليار دولار في شركة رقمية هندية
Reuters Hamad I Mohammed
أبو ظبي بالإمارات
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أعلن مكتب أبوظبي الإعلامي في بيان على "تويتر"، أن شركة "مبادلة"، وهي صندوق تابع لحكومة أبوظبي، ستستثمر 4.4 مليار درهم (1.2 مليار دولار) في الشركة الرقمية الهندية "جيو بلاتفورمز".

وأشار البيان، إلى أن "مبادلة" ستستثمر المبلغ في منصة الجيل القادم من التكنولوجيا، التي تركز على توفير خدمات رقمية عالية الجودة بأسعار مناسبة في مختلف أنحاء الهند، حيث توفر خدماتها لأكثر من 388 مليون مشترك".

وأضاف: "ستحصل مبادلة مقابل هذا الاستثمار على حصة قدرها 1.85% في منصة جيو بلاتفورمز، المملوكة بالكامل لشركة ريلاينس اندستريز".

وأكد البيان على أن "الاستثمار يأتي في إطار حرص مبادلة، على الدخول في شراكات من أجل المساهمة في تنويع اقتصاد أبوظبي وتكامله مع الاقتصاد العالمي، وذلك عبر القطاعات التي تقود النمو العالمي وتساهم في الحد من التحديات الكبرى التي تواجه العالم، لاسيما تكنولوجيا المعلومات والاتصالات".

وجمعت الشركة الهندية بهذا الاستثمار، 43 مليار درهم (11.6 مليار دولار) من نخبة من أبرز المستثمرين العالميين في مجال التكنولوجيا والنمو، وبينهم "فيسبوك"، و"سيلفر ليك"، و"فيستا إكويتي بارتنرز"، و"جنرال أتلانتك"، و"كيه كيه آر"، و"مبادلة" في أقل من 6 أسابيع.

المصدر: "مكتب أبو ظبي الإعلامي – تويتر + رويترز"

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