الخطوط القطرية تستأنف رحلاتها لأكثر من 40 وجهة عالمية

أعلنت الخطوط الجوية القطرية اليوم الخميس، أنها تعيد تدريجيا بناء شبكتها واستئناف الرحلات إلى أكثر من 40 وجهة، بما فيها بانكوك وبرشلونة وعدة مدن في باكستان.

وأكدت الشركة على استئناف لاحق للرحلات إلى مراكز أخرى بما فيها برلين ونيويورك.

وذكرت الخطوط القطرية أمس الأربعاء، أنها ستستأنف تسيير رحلاتها إلى مدينة البندقية الإيطالية وستزيد عدد الرحلات المتجهة إلى دبلن وميلانو وروما.

وقالت، إنها "ستسير ثلاث رحلات أسبوعيا إلى البندقية بدءا من 15 يوليو المقبل".

وأوضحت أن عدد الرحلات المتجهة إلى دبلن وميلانو وروما سيزيد بحيث سيتم تسيير رحلات يومية إلى هذه المدن اعتبارا من 13 من يونيو الجاري.

المصدر: "رويترز"