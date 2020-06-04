"الاتحاد للطيران" تسيّر رحلاتها بين 20 مدينة في ثلاث قارات

تبدأ شركة "الاتحاد للطيران" الإماراتية اعتبارا من 10 يونيو الجاري، بتشغيل رحلات ربط بين 20 مدينة في أوروبا، وآسيا وأستراليا عبر أبوظبي.

إقرأ المزيد

وستسمح هذه الخدمة للمسافرين على الرحلات الخاصة بالسفر بسهولة عبر أبوظبي إلى عدد من الوجهات الرئيسية في مختلف أنحاء العالم.

وأطلقت الاتحاد مؤخرا رحلات بين ملبورن وسيدني إلى لندن، ما يوفر رحلة ربط مباشرة من وإلى لندن عبر أبوظبي.

وخلال شهر يونيو، تستمر الاتحاد بتشغيل شبكة من الرحلات الخاصة من أبوظبي إلى عدد من الوجهات.

وستتوفر بذلك رحلات ربط عبر أبوظبي من جاكرتا، كاراتشي، كوالالمبور، مانيلا، ملبورن، سيؤول، سنغافورة، سيدني وطوكيو إلى مدن أساسية في أوروبا منها أمستردام، برشلونة، بروكسل، دبلن، فرانكفورت، جنيف، لندن، مدريد، ميلان، باريس وزيورخ.

المصدر: "وام"