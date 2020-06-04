الولايات المتحدة.. انخفاض طلبات إعانة البطالة في أحدث أسبوع

انخفض عدد الأمريكيين، الذين تقدموا الأسبوع الماضي بطلبات للحصول على إعانة البطالة لما دون المليونين للمرة الأولى منذ منتصف مارس الماضي

وقالت وزارة العمل الأمريكية، اليوم الخميس، إن الطلبات الجديدة للحصول على إعانة البطالة بلغت إجمالا 1.877 مليون في الأسبوع المنتهي في 30 مايو الماضي.

وكان خبراء اقتصاد توقعوا أن تبلغ الطلبات 1.8 مليون في أحدث أسبوع.

وللمقارنة فقد بلغ عدد الطلبات في الأسبوع الذي قبله 2.126 مليون طلب.

وعلى الرغم من أن القراءة لا تزال مرتفعة، إلا أن البيانات الأحدث تشير إلى أن الأسوأ قد انتهى بالنسبة لسوق العمل.

المصدر: "رويترز"