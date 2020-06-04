الكرملين: بوتين لا يخطط في المستقبل القريب لإجراء اتصالات مع زعماء "أوبك +"

قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، إن الرئيس فلاديمير بوتين لا يخطط في المستقبل القريب، لإجراء اتصالات مع زعماء من الدول الأعضاء في "أوبك +".

وأضاف بيسكوف للصحفيين اليوم الخميس: "لا .. لا يوجد لدى الرئيس في المستقبل القريب مثل هذه الخطط".

وكانت أطراف "أوبك +" اتفقت في 12 أبريل على خفض إنتاج النفط بمقدار 9.7 مليون برميل يوميا في مايو – يونيو من العام الجاري، وبمقدار 7.7 مليون برميل يوميا في النصف الثاني من العام، وبعد ذلك 5.8 مليون يوميا حتى نهاية أبريل 2022.

المصدر: "نوفوستي"