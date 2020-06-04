انخفاض حاد في مبيعات السيارات في بريطانيا

سجلت مبيعات السيارات في بريطانيا في مايو 2020 انخفاضا حادا، لكن المبيعات في الشهر المذكور كانت أفضل بنحو طفيف مقارنة بشهر أبريل 2020، حينها تم تسجل تراجع قياسي هو الأكبر منذ 1946.

وقالت الجمعية البريطانية لشركات تصنيع السيارات وبائعيها (SMMT)، إن نسبة المبيعات في مايو الماضي تراجعت بنسبة 90% بالمقارنة مع نفس الفترة في عام 2019.

في الشهر الماضي، تم بيع ما يقرب من 20 ألف سيارة ركاب جديدة في بريطانيا، مقارنة بـ4321 سيارة فقط في أبريل الماضي، لكن هذا الرقم لا يمكن مقارنته بشهر مايو من العام الماضي، حينها تم بيع 183724 سيارة.

ووفقا لـ SMMT، فقد توقف إنتاج السيارات تقريبا في بريطانيا في أبريل الماضي، بسبب إغلاق الشركات وتحويلها المؤقت إلى إنتاج وسائل الوقاية والحماية الشخصية، وخلال ذلك تم تجميع 197 سيارة فقط، وهو أقل بنسبة 99.7% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.

ووفقا لتقديرات الخبراء فإن خسارة صناعة السيارات البريطانية بسبب إغلاق المصانع، قد تصل إلى 8.2 مليار جنيه إسترليني (أكثر من 10 مليارات دولار).

المصدر: "تاس"