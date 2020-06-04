طهران تعلن عودة النشاط التجاري في معبر مع تركيا

أعلن المتحدث باسم دائرة الجمارك الإيرانية، روح الله لطيفي، عن عودة النشاط التجاري في معبر بازركان الحدودي المشترك مع تركيا، اعتبارا من صباح اليوم الخميس.

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وقال لطيفي، إنه "من الساعة العاشرة والنصف صباحا، بالتوقيت المحلي، أتيح لسائقي الشاحنات الإيرانيين والأتراك استخدام معبر بازركان الحدودي، لنقل الحمولات والسلع التجارية، مع رعاية كامل البروتوكولات الصحية والوقائية".

ويأتي القرار بعد أيام من اتصال هاتفي، بين الرئيسين الإيراني حسن روحاني، والتركي رجب طيب أردوغان، أكدا فيه على ضرورة استئناف الحركة التجارية بين البلدين، مع رعاية البروتوكولات الصحية.

وكان معبر بازركان أغلق في 22 من فبرايرالماضي، كإجراء احترازي للحد من تفشي فيروس كورونا.

وقالت غرفة التجارة الإيرانية، في وقت سابق، إن حجم الصادرات والواردات مع تركيا تقلص بنحو 70% خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري.

وقال محافظ البنك المركزي عبد الناصر همتي الأحد الماضي أمام البرلمان، إن إغلاق الحدود مع تركيا والعراق وأفغانستان ودول الخليج، وانخفاض دخول العملات الأجنبية إلى البلاد، شكل ضغطا على سوق العملات، وهو ما دفع الريال الإيراني إلى الانهيار حتى أدنى مستوى له منذ سبتمبر عام 2018.

المصدر: RT