الائتلاف الحاكم في ألمانيا يوافق على حزمة تحفيز قيمتها 130 مليار يورو

قالت وكالة "رويترز" مساء يوم الأربعاء، إن الائتلاف الحاكم في ألمانيا بزعامة المستشارة أنغيلا ميركل، وافق على حزمة تحفيزية للتعافي من تداعيات وباء فيروس كورونا المستجد.

وأفادت ميركل بأن قيمة حزمة التحفيز تبلغ 130 مليار يورو، مؤكدة أن الحزمة تتضمن خفض معدلات ضريبة القيمة المضافة لتشجيع الاستهلاك.

وقالت ميركل إن المحافظين وشركاء التحالف الديمقراطي الاجتماعي اتفقوا يوم الأربعاء على حزمة تحفيز بقيمة 130 مليار يورو، مصممة لتسريع الانتعاش الاقتصادي لألمانيا من جائحة كورونا.

وقالت وكالة "رويترز" إن شركاء الائتلاف حلوا الخلافات حول الحوافز لشراء السيارات الجديدة والإغاثة للبلديات المثقلة بالديون.

وهذا التحفيز يمهد الطريق أمام برنامج للإنفاق العام أكبر بكثير من حزم تحفيزية مماثلة أقرها شركاء ألمانيا في منطقة اليورو.

المصدر: رويترز