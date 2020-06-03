"أوبك+" تخطط لعقد اجتماعين للجنتيها حول منتصف يونيو

قال مصدران من "أوبك+" في تصريح لـ"رويترز" يوم الأربعاء، إن المجموعة تخطط لعقد اجتماعين للجنتها الفنية المشتركة ولجنة المراقبة الوزارية المشتركة في منتصف يونيو.

وصرح أحد المصدرين بأنه عقب صدور أرقام انتاج النفط من المصادر الثانوية، فإن اجتماع اللجنة الفنية المشتركة سيعقد وبعده بيوم سيعقد اجتماع لجنة المراقبة الوزارية المشتركة.

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وما زالت مجموعة "أوبك+" التي تضم منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفاءها بقيادة روسيا، تناقش موعدا لاجتماعها الوزاري الذي سيعقد عبر الفيديو.

إلى ذلك، كشف مصدران في مجموعة "أوبك+"، عن أن روسيا والسعودية، اللتين تقودان دول المجموعة، اتفقتا بشكل مبدئي على تمديد تخفيضات الإنتاج الحالية (9.7 مليون برميل يوميا) لمدة شهر آخر.

وأضاف أحد المصدرين، أن "اجتماع "أوبك+" في 4 يونيو الجاري مشروط بأن تعوض الدول التي لم تلتزم بالكامل في مايو امتثالها في الأشهر المقبلة".

وقبل ذلك أفاد مصدر آخر في "أوبك+" بأن دول المجموعة تناقش حاليا خيارين: "الأول تمديد تخفيضات الإنتاج الحالية حتى سبتمبر المقبل بشرط إعادة النظر فيها في أغسطس المقبل، أما الخيار الثاني والذي تميل إليه أغلبية الدول المشاركة فهو تمديد التخفيضات حتى نهاية العام الجاري".

وأكد المصدر أنه لم يتم تحديد موعد انعقاد اجتماع "أوبك+" إلى الآن.

وتقوم دول مجموعة "أوبك+" بتخفيض الإنتاج بواقع 9.7 مليون برميل يوميا في شهري مايو ويونيو من 2020، على أن تقلص التخفيضات بشكل تدريجي في النصف الثاني من العام الجاري لتكون 7.7 مليون برميل يوميا، و5.8 مليون برميل يوميا ابتداء من يناير 2021 وحتى نهاية أبريل 2022.

ويعني ذلك أنه في حال التقيد بهذه الشروط فإنه انطلاقا من يوليو المقبل سيتم ضخ مليوني برميل إضافي إلى أسواق النفط في 2020، ويأتي ذلك في وقت تشهد فيه الأسواق تخمة في المعروض وتراجعا في الطلب بسبب جائحة كورونا.

لذلك تناقش دول "أوبك+" تمديد التخفيضات الحالية (9.7 مليون برميل يوميا) لفترة أطول لدعم أسواق النفط.

جدير بالذكر أن انتاج النفط الخام في الولايات المتحدة هبط لأدنى مستوى له منذ أكتوبر 2018، حيث قالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية إن الانتاج هبط الأسبوع الماضي 200 ألف برميل يوميا إلى 11.2 مليون برميل يوميا.

المصدر: وكالات