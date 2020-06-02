الصين توافق على مجمع عملاق للبتروكيميائيات بقيمة 20 مليار دولار

قال مصدران إن بكين بصدد إحياء مشروع للبتروكيميائيات بقيمة 20 مليار دولار في إقليم شاندونغ شرقي البلاد، في إطار جهود زيادة الإنفاق على البنية التحتية لدعم الاقتصاد الصيني.

ويشمل المشروع إنشاء مصفاة تبلغ طاقتها 400 ألف برميل يوميا، ومصنع للإيثيلين بطاقة 3 ملايين طن سنويا في مدينة يانتاي بإقليم شاندونغ، مركز شركات تكرير النفط المستقلة في هذا البلد.

وقال المصدران المطلعان على إقرار المشروع إن اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح، وهي الجهة الحكومية المعنية بالتخطيط، أعطت الموافقة المبدئية على المشروع الاثنين مما سمح لإقليم شاندونغ ببدء التخطيط للبناء.

وبحسب أحد المصدرين، فإن الاستثمار في هذا المشروع سيبلغ قرابة 140 مليار يوان (20 مليار دولار).

وربما يساعد المشروع في خفض واردات الصين من البتروكيميائيات، ولكن من المرجح أن يؤدي إلى تفاقم فائضها من منتجات الوقود المكرر.

ويتوقع المحللون أن يكون هذا المشروع العملاق جاهزا للعمل بحلول نهاية عام 2024.

المصدر: "رويترز"