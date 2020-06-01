خلال مايو.. العراق صدّر نحو 100 مليون برميل من النفط بإيرادات تجاوزت 2 مليار دولار

أعلنت وزارة النفط العراقية، اليوم الاثنين، عن الصادرات والإيرادات المتحققة من النفط خلال شهر مايو المنصرم، فيما أشارت إلى أن الصادرات تجاوزت الـ99 مليون برميل نفط.

وأشارت الوزارة إلى أنه بحسب الاحصائية الأولية الصادرة عن شركة تسويق النفط العراقية "سومو"، فقد بلغت كمية الصادرات من النفط الخام 99 مليونا 585 الفا و283 برميلا، بإيرادات بلغت مليارين و91 مليونا و811 ألف دولار.

وقال المتحدث باسم الوزارة، عاصم جهاد، في بيان صحفي، إن "الكميات المصدرة من النفط الخام لشهر أيار الماضي من الحقول النفطية في وسط وجنوب العراق بلغت 96 مليونا و39 ألفا و852 برميل نفط".

وتابع: "أما من حقول كركوك عبر ميناء جيهان فبلغت الكميات المصدرة ثلاثة ملايين و545 ألفاً و431 برميلا"، مبينة أن "معدل سعر البرميل الواحد بلغ 21.005 دولارا".

وأشارت الوزارة إلى أن "المعدل اليومي الكلي للصادرات بلغ ثلاثة ملايين و212 ألف برميل، حيث كان المعدل اليومي للتصدير من موانئ البصرة ثلاثة ملايين و98 ألف برميل، ومن جيهان كان المعدل اليومي 114 ألف برميل".

المصدر: RT