المجلس الإشرافي لشركة "لوفتهانزا" يوافق على إنقاذ مالي حكومي بقيمة 10 مليارات دولار

قال المجلس الإشرافي لشركة الطيران الألمانية "لوفتهانزا"، يوم الاثنين، إنه وافق على إنقاذ مالي حكومي بقيمة 9 مليارات يورو (10 مليارات دولار).

وسيرغم القرار شركة الطيران الألمانية على التخلي عن بعض مواقعها الرئيسية للإقلاع والهبوط لمنافسين.

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وقال كارل لودفيغ كلاي، رئيس المجلس الإشرافي، "نوصي مساهمينا بأن يسيروا في هذا المسار، حتى إذا كان هذا يتطلب منهم أن يقدموا مساهمات كبيرة لاستقرار شركتهم".

وأضاف "لكن يجب أن نقول بوضوح أن "لوفتهانزا" أمامها طريق صعب جدا".

وأفادت "لوفتهانزا" بأنها ستنشر نتائجها للربع الأول في الثالث من يونيو.

والموافقة هي أحدث خطوة في الإنقاذ الحكومي المعقد لشركة "لوفتهانزا" التي تضررت بشدة من جائحة فيروس كورونا وتداعياتها على قطاع السفر، وتأتي في أعقاب موافقة المجلس التنفيذي للمجموعة الأسبوع الماضي.

وما زال الإنقاذ المالي يحتاج إلى موافقة الهيئات التنظيمية وحملة الأسهم في "لوفتهانزا" الذين من المقرر أن يعقدوا اجتماعا استثنائيا للجمعية العمومية عبر دائرة تلفزيونية مغلقة في الخامس والعشرين من يونيو.

وبموجب الخطة ستأخذ الحكومة الألمانية حصة 20 بالمئة في "لوفتهانزا" بالإضافة إلى مقعدين في مجلسها الإشرافي.

المصدر: رويترز