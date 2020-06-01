هبوط الأسهم الأمريكية على خلفية الاحتجاجات والتوتر مع الصين

سجلت الأسهم الأمريكية عند افتتاح التداول، اليوم الاثنين، هبوطا ملموسا بعد أداء قوي الشهر الماضي، على خلفية اندلاع موجة احتجاجات واسعة في الولايات المتحدة وزيادة التوتر مع الصين.

وهبط المؤشر "داو جونز" الصناعي 40.12 نقطة، بما يعادل 0.16%، ليصل إلى 25342.99 نقطة.

وفتح المؤشر "ستاندرد آند بورز 500" متراجعا 11.46 نقطة، أو 0.38%، وانخفض إلى 3032.85 نقطة.

ونزل المؤشر "ناسداك المجمع" 18.45 نقطة، ما يعادل 0.19%، متراجعا إلى 9471 نقطة عند الفتح.

وصار المستثمرون أكثر حذرا في ظل الاحتجاجات الواسعة التي تعم عشرات المدن الأمريكية التي تحولت في بعض الأحيان إلى أعمال عنف واشتباكات مع قوات الأمن، وأشعلها مقتل المواطن من أصول أفريقية، جورج فلويد، على يد عناصر شرطة في مدينة مينيابوليس جراء عملية احتجازه بطريقة قاسية يوم 25 مايو.

كما زاد حذر المستثمرين في ظل توتر متصاعد بين الولايات المتحدة والصين على خلفية قضايا عدة بينها جائحة فيروس كورونا وموضوع هونغ كونغ.

المصدر: رويترز + وكالات