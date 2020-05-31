مسؤول في وزارة الصحة المصرية: الفنادق تقترب من الإشغال الكامل بطاقة استيعاب 25%

قال مسؤول في وزارة السياحة المصرية، اليوم الأحد، إن فنادق مصر العائدة للعمل بنسبة 25% من طاقتها تقترب من الإشغال الكامل حاليا بنحو 22% من السعة الكاملة.

ونقلت وكالة "روينرز" عن المسؤول الذي طلب عدم نشر اسمه أن "عدد الفنادق والمنتجعات، التي استوفت شروط وضوابط استئناف العمل السياحي بلغ 78 فندقا، غالبيتها في مناطق البحر الأحمر والعين السخنة وجنوب سيناء والساحل الشمالي".

وقال إن "نسبة الإشغالات الفندقية بمصر حاليا تتراوح بين 20 و22% ... هناك 173 فندقا على مستوي الجمهورية تقدمت لوزارة السياحة حاليا للحصول على الموافقات الخاصة باستئناف العمل، وستبدأ الوزارة في معاينة تلك المنشآت خلال الأسبوع الجاري".

وأوقفت مصر حركة الطيران منتصف مارس، وسط تداعيات تفشي فيروس كورونا، وتبع ذلك إغلاق الفنادق وجميع المنشآت السياحية، قبل أن تقرر الحكومة مؤخرا عودة الفنادق للعمل من منتصف مايو الجاري، وفقا لمعايير صحية محددة وبـ 25% من طاقتها الاستيعابية، على أن تزيد إلى 50% اعتبارا من أول يونيو.

وتواجه مصر تداعيات اقتصادية وخيمة جراء انتشار فيروس كورونا الذي تسبب في توقف قطاع السياحة الحيوي للتوظيف وأثر سلبا على تدفقات النقد الأجنبي عموما.

المصدر: رويترز