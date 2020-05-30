ألمانيا بصدد إقرار حزمة جديدة لتحفيز الاقتصاد

أعلنت المستشارة الألمانية ،أنغيلا ميركل، أنه سيتم الأسبوع المقبل إقرار حزمة جديدة من إجراءات دعم الاقتصاد تهدف إلى التغلب على آثار أزمة فيروس كورونا.

وقال المكتب الصحفي لمجلس الوزراء الألماني في بيان له اليوم السبت إن "المستشارة أفادت بحزمة تحفيز اقتصادي لمساعدة الاقتصاد على التعافي والتطور"، مضيفا أنه "من المخطط تبني القرار الأسبوع المقبل".

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حسب البيان، فإنه "من خلال برنامج الحوافز الاقتصادية، يجب التوصل إلى تحفيز الابتكار والإدارة المستدامة في آن واحد، من أجل اكتساب القوة في المجالات المستقبلية".

وذكرت ميركل بأن "الحكومة الفدرالية استجابت في وقت مبكر جدا للانكماش الاقتصادي الشديد الذي أصاب البلاد بسبب الوباء، وذلك من خلال إطلاق برامج مساعدات واسعة النطاق".

فيما يتعلق بالرئاسة الألمانية المقبلة لمجلس الاتحاد الأوروبي، أشارت ميركل إلى أن تعزيز السوق الداخلية للتكتل، ومساعدة الدول الأعضاء الأكثر تأثرا بفيروس كورونا، سيشكلان الأولوية بالنسبة لبرلين.

ونقل البيان عن المستشارة الألمانية قولها إن شعار الرئاسة الألمانية سيكون "لنجعل معا أوروبا قوية مرة أخرى".

المصدر: نوفوستي