وزيرا الطاقة الروسي والإيراني يبحثان التعاون الثنائي

بحث وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك في اتصال هاتفي مع نظيره الإيراني رضا أردكانيان مختلف المواضيع المتعلقة بالتعاون الثنائي بين البلدين.

وجاء في بيان لوزارة الطاقة الروسية، اليوم الجمعة، أن الوزيرين "بصفتهما الرئيسين المناوبين للجنة الحكومية المشتركة للتعاون التجاري الاقتصادي، بحثا دائرة واسعة من المواضيع الخاصة بالتعاون الثنائي التجاري الاقتصادي والاستثماري".

وأوضحت الوزارة أن الجانبين بحثا التعاون في مجالات الطاقة والزراعة والنقل وغيرها.

كما بحث الوزيران المواعيد والإطار للاجتماع الجديد للجنة المشتركة للتعاون التجاري الاقتصادي.

المصدر: RT