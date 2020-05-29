السعودية تعلن عن خطة للتوازن بين فتح الاقتصاد والحفاظ على استقرار الأوضاع الصحية

أعلن وزير المالية السعودي، محمد بن عبدالله الجدعان، أن حكومة المملكة وضعت خطة للتوازن بين إعادة فتح الأنشطة الاقتصادية تدريجيا والمحافظة على استقرار الأوضاع الصحية والاجتماعية.

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وقال الجدعان، في تصريح صحفي عقده اليوم الجمعة، إن القرارات التي اتخذتها الحكومة "تمثل مرحلة جديدة في مواجهة أزمة الوباء العالمية، ونحو عودة للأنشطة الاقتصادية بالمملكة لمعدلاتها الطبيعية بشكل تدريجي".

وأوضح أن هذه القرارات تم اتخاذها "بعد تنسيق مستمر بين وزارة الصحة والجهات المعنية بالاعتماد على خطة مركزة تسعى للتوازن ما بين إجراءات إعادة فتح الأنشطة الاقتصادية والمحافظة على استقرار الأوضاع الصحية والاجتماعية".

وبين أن الحكومة مستمرة في تنفيذ خططها التنموية الداعمة للنمو والتنوع الاقتصادي وتعزيز دور القطاع الخاص ودعم المحتوى المحلي، سواء من خلال الميزانية العامة للدولة أو من خلال الدور الذي تقوم به الصناديق التنموية وصندوق الاستثمارات العامة للارتقاء بالأداء الاقتصادي وتنمية العائد على أصول المملكة.

المصدر: واس