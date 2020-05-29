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انخفاض أسعار النفط بعد بيانات أمريكية مفاجئة

مال وأعمال

انخفاض أسعار النفط بعد بيانات أمريكية مفاجئة
Reuters
صورة تعبيرية
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تراجعت أسعار النفط، اليوم الجمعة، بعد صدور بيانات رسمية مفاجئة عن مخزونات الخام في الولايات المتحدة، ويأتي ذلك في وقت تتعرض فيه الأسواق لضغوطات من تراجع الطلب مع زيادة في المعروض.

وبحلول الساعة 09:40 بتوقيت موسكو، انخفضت العقود الآجلة للخام الأمريكي الخفيف بنسبة 1.60% إلى 33.17 دولار للبرميل.

أما العقود الآجلة للخام العالمي مزيج "برنت" فهبطت بنسبة 0.62% إلى 35.07 دولار للبرميل، وفقا لبيانات موقع "بلومبرغ".

ووفقا لبيانات وزارة الطاقة الأمريكية فقد ارتفع مخزون الخام بمقدار 7.9 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 22 مايو الجاري إلى 534.4 مليون برميل، في حين توقع المحللون تراجعا قدره 1.9 مليون برميل.

المصدر: "رويترز" + "بلومبرغ"

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